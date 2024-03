10 estados e o DF superam número de casos de dengue de 2023

A contaminação da dengue segue a todo vapor em todo território brasileiro, um dado que corrobora com isso é o fato de 10 estados e o Distrito Federal já terem ultrapassado os casos de 2023 com apenas três meses do ano.

Além do DF, a lista é formada por: Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo.

O Brasil já passa da marca de 2 milhões de casos de dengue neste ano, sendo 2.010.896 no total, em atualização até o dia 21 de março. Até o momento, 682 pessoas morreram vítimas da doença.

Além desse número alarmante de pessoas vítimas da epidemia, outros 1042 óbitos estão em investigação pelo Ministério da Saúde para saber se a causa foi a doença causa pelo Aedes Aegypti.

Minas Gerais é o estado com mais casos, totalizando 676.758 até a última atualização. Em todo o ano de 2023, o estado mineiro teve 408.393 casos.

Na incidência por 100 mil habitantes, o Distrito Federal lidera a estatística negativa, com 5725,8 casos a cada 100 mil. Foram 161.299 casos no DF neste ano. Em comparação com o ano passado inteiro, o Distrito Federal teve 38.584 registros