Deltan Dallagnol faz duras críticas ao STF

Nesta quinta-feira (21), houve um vazamento de áudios do ex-ajudante de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, onde ele questionou a condução da Polícia Federal (PF) e do Supremo Tribunal Federal (STF) em seus depoimentos.

Um dos principais responsáveis por coordenar a Lava Jato, o ex-juiz e deputado federal Deltan Dallagnol comentou sobre os áudios em sua conta no X (antigo Twitter). “Mauro Cid destrói a credibilidade da sua delação e do trabalho da PF e do STF no caso contra Bolsonaro”, disse o jurista.

Em longo texto na sua rede social, Deltan chegou a comparar medidas com a da Operação Lava jATOCid, que ficou meses preso ilegalmente sem denúncia (o que é abuso de poder e nunca aconteceu na Lava Jato), disse ainda que os delegados só incluíram na delação relatos que se encaixavam com a “narrativa” da PF

Em áudios bombásticos divulgados nesta noite pela revista Veja, Mauro Cid diz que a Polícia Federal o induziu a "corroborar declarações de testemunhas" e que um dos…

Após descrever os principais trechos do áudio, Dallagnol fez duras críticas e chegou a classificar o STF de “pau de arara do século 21”.

“Como temos denunciado HÁ ANOS, parece que o verdadeiro pau de arara do século XXI e a verdadeira tortura de presos para obter delações, como disseram os senhores Dias Toffoli e Gilmar Mendes, não estava, como nunca esteve, na Lava Jato. Estava o tempo todo no STF”

Após ter tido seu mandato como deputado federal cassado pela Lei Ficha Limpa, Deltan ocupa cargo no Partido NOVO.