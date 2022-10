Bolsonaro exibe mochila com imagem de Lula preso ao fim da motociata em São Paulo

O candidato participou de uma motociata em São Paulo que acabou no final da manhã deste sábado (1º)

Bruno Soraggi

São Paulo, SP

Em um de seus últimos atos de campanha à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) exibiu uma mochila de delivery com a imagem do seu oponente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso.



O candidato participou de uma motociata em São Paulo que acabou no final da manhã deste sábado (1º), quando chegou na praça do Obelisco.



Após o evento, seguiu em direção ao aeroporto de Congonhas, de onde deve partir para Joinville, em Santa Catarina. Haverá outra motociata em apoio a Bolsonaro na cidade.