Bolsonaro erra campeonato e adversário, mas promete ir em jogo do Santos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) prometeu comparecer ao jogo do Santos neste domingo (17), às 11h, quando o clube paulista recebe o Coritiba, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Bolsonaro, no entanto, se equivocou tanto no adversário do clube alvinegro quanto no torneio.

Em live na noite desta quinta-feira (14), o político detalhou uma série de atividades que fará durante o feriado deste fim de semana. Quando falou sobre a partida do Santos, afirmou que o clube litorâneo enfrentaria o Goiás pelo Campeonato Paulista. Ele foi corrigido sobre o adversário.

“Também quero cumprimentar aqui no dia de hoje o nosso, o nosso não né, o Santos Futebol Clube, que completa 110 anos de existência. Parabéns. Domingo o Santos vai jogar 11h da manhã o Campeonato Paulista com o Goiás (foi corrigido). Com o Coritiba. O Goiás acho que é contra o Palmeiras aqui no sábado. Então, está previsto, a direção do Santos está avisada? Então, já conversamos com a direção do Santos, quero prestigiar o jogo e, obviamente, eu vou comparecer com a camisa branca do Peixe.

Espero que o time adversário, o Coritiba, me perdoe”, disse.

Não será a primeira vez de Bolsonaro no estádio santista. Em novembro de 2019, ele chegou a acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo. Na ocasião, vestiu também a camisa branca do clube alvinegro e ficou no camarote da presidência. Um misto de vaias e aplausos acompanharam sua aparição.

Em dezembro de 2020, o presidente voltou ao estádio e entrou em campo para um amistoso beneficente.