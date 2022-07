Adolescente morre após ser esmagado por caminhão, em Iporá

O jovem havia pego “rabeira” no veículo carregado de combustível

O adolescente Carlos Eduardo dos Santos Mota, de 14 anos, morreu após ser esmagado por um caminhão-tanque, em Iporá. O acidente aconteceu na segunda-feira (25), na Avenida Pará, no Setor Central da cidade.

O Corpo de Bombeiros detalhou que ele se desequilibrou ao tentar pegar na lateral do caminhão e foi parar embaixo do veículo, tendo múltiplas fraturas.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o motorista disse que não viu o adolescente e que quando ouviu o barulho do atropelamento, parou imediatamente e aguardou no local.