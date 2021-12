Adolescente é morta a tiros após discussão com namorado em baile funk

Segundo a Polícia Civil, pessoas que estavam na festa disseram que, enquanto o casal discutia, o rapaz reclamou com a moça

Eduardo Militão

Brasília, DF

Uma adolescente de 14 anos foi morta a tiros por seu namorado de 16 anos em um baile funk na madrugada deste sábado (25) na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), de acordo com relatos de testemunhas à polícia. A morte aconteceu no bairro Palmital, em Santa Luzia, depois que o rapaz começou a discutir com ela.

Segundo a Polícia Civil, pessoas que estavam na festa disseram que, enquanto o casal discutia, o rapaz reclamou com a moça: “Se eu for preso, você com certeza vai me trair”.

Depois disso, conforme os relatos, ele apontou uma arma para a namorada e atirou no rosto dela. O rapaz socorreu a garota e a levou a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de saúde em Santa Luzia, mas a adolescente morreu.

Um policial ouvido pela reportagem confirmou que houve testemunhas na festa, e funcionários da UPA afirmaram que o jovem estava irritado. Ele disse que, se a namorada morresse, mataria todos na unidade de saúde.

O rapaz, porém, fugiu em um carro prata. Quando a Polícia Militar chegou, ele não estava mais lá.

Na tarde deste sábado (25), a Polícia Civil informou à reportagem que o namorado é “o principal suspeito” e ainda não foi localizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duas pessoas foram ouvidas como testemunhas. As investigações feitas até o momento não indicam que elas participaram do caso, informou a assessoria da Polícia.

A perícia já foi acionada. “A perícia compareceu ao local para realizar os primeiros levantamentos e os procedimentos de polícia técnico-científica”, disse a assessoria.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Luzia.