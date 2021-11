VÍDEO: Vaca é flagrada descendo em toboágua de clube

Vídeos do animal no clube viralizaram na internet. Nas imagens, é possível ver a vaca “entalada” no toboágua e descendo até cair na piscina

No último sábado (6), uma vaca foi vistadescendo em um toboágua de um clube em Nova Granada (SP). Vídeos do animal no clube viralizaram na internet. Nas imagens, é possível ver a vaca “entalada” no toboágua e descendo até cair na piscina. Após cair na água, o animal foi retirado por quatro homens com a ajuda de uma corda. De acordo com um dos proprietários do clube, esta não é a primeira vez que uma vaca invade o local,. “O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou o responsável João Luiz. Confira o vídeo da vaca no toboágua