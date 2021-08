VÍDEO: mulher flagra jiboia em vaso de plantas

A dona de casa explicou que a residência dela fica próximo a uma reserva e essas situações com bichos silvestres são frequentes

Na manhã de segunda-feira (30), a dona de casa Rita Pedroso flagrou uma jiboia ‘dormindo’ em um dos seus vasos de planta no quintal de casa. Confira o vídeo.

“Levantei cedo, fui tomar meu cafezinho e de repente fui erguer uma plantinha e dou de cara com a cobra. Eu levei um susto tão grande, não sabia qual espécie era. Eu levei um baita susto, me tremi toda”, disse Rita ao G1.

No momento em que viu a cobra, Rita acionou a Polícia Militar Ambiental que realizou o resgate da serpente. A dona de casa explicou que a residência dela fica próximo a uma reserva e essas situações com bichos silvestres são frequentes.

“Umas outas cinco cobras já entraram aqui, moro perto da reserva. Com esta, desta vez, é a sexta. Até uma sucuri já achamos no banheiro da piscina. Eu convivo muito bem com a natureza, amo, mas tenho medo”, contou.