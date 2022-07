Vídeo mostra jacaré saltando e engolindo drone de R$ 7 mil em pleno voo

O vídeo que mostra o equipamento sendo engolido mostra o prejuízo que Luciano Souza, 47 anos, teve durante uma viagem de pesca com os amigos

Na sexta-feira, 15, um jacaré abocanhou um drone em pleno voo no rio Javaés, no Tocantins. O vídeo que mostra o equipamento sendo engolido mostra o prejuízo que Luciano Souza, de 47 anos, teve durante uma viagem de pesca com os amigos. Era a primeira vez que ele usava o equipamento.

A imagem foi registrada próximo à Ilha do Bananal, na região oeste do estado. O homem mora no Rio de Janeiro, mas conta que todos os anos viaja pelo país com os amigos para praticar a pesca esportiva. Desta vez o destino foi o Tocantins.

O drone tinha sido comprado há quase dois anos e custou quase R$ 7 mil. Luciano conta que nunca tinha tirado da caixa e no primeiro voo em que controlava sozinho, o equipamento foi parar na boca do jacaré.

Curiosidade matou o drone

As imagens são impressionantes e mostram o jacaré se posicionando para o bote. O animal colocou o corpo para baixo e apontou a cabeça para o alto. Depois deu um salto e foi certeiro ao encaixar o drone. O vídeo mostra até detalhes da boca do réptil.

Foto: Reprodução/ Instagram

Luciano conta que fez um primeiro sobrevoo e avistou os jacarés passando pelo rio. Ele foi tentar pegar mais detalhes dos répteis e o drone virou história.

Um dos amigos entrou no barco e foi atrás do jacaré na direção da margem do rio. Ele ainda avistou o equipamento na boca do réptil, mas não deu para recuperar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O vídeo que mostra o fim do drone foi postado nas redes sociais. Só no TikTok já são mais de 860 mil visualizações até esta sexta-feira, 22.