Receita Federal abre consulta a lote de restituição do IR com correção de 2,02%

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A Receita Federal abre, às 10h desta sexta-feira (22), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Os contribuintes que entregaram a declaração até o dia 2 de maio deste ano e não caíram na malha fina receberão o dinheiro com correção de 2,02% com base na taxa básica de juros, a Selic.

O crédito bancário para 5,2 milhões de contribuintes será realizado no dia 29 de julho. Ao todo, serão pagos RS 6,3 bilhões. Desse total, R$ 285,3 milhões vão para contribuintes que têm prioridade legal, sendo 9.461 idosos acima de 80 anos, 62.969 contribuintes entre 60 e 79 anos, 6.361 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 29.540 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Também serão contemplados 5.134.337 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 3 de maio de 2022.

A consulta deve ser feita no site da Receita ou pelo Portal e-CAC. O depósito dos valores será feito na próxima sexta-feira (29), na conta informada pelo trabalhador ao declarar o Imposto de Renda.

Veja como fazer a consulta ao terceiro lote do IR 2022

Para consultar por meio do e-CAC, é preciso ter senha gov.br.

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”

Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”

Depois, digite a senha e vá em “Entrar”

Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”

Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

Como é feito o pagamento da restituição

O dinheiro cai na conta conforme o calendário de restituição da Receita. Em geral, a consulta aos valores é aberta uma semana antes da data do depósito. O valor é pago na conta-corrente ou poupança em nome do contribuinte informada na declaração. Neste ano, também é possível receber por Pix, desde que a chave seja o número do CPF do declarante.

Calendário

Lote Data do pagamento

1º – já pago

2º – já pago

3º – 29 de julho

4º – 31 de agosto

5º – 30 de setembro

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. Também pode ser feito por Pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito pelo Portal BB, em https://www.bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-7290001 (demais localidades) e 0800-7290088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita, em Declarações e Demonstrativos, no Meu Imposto de Renda. Clique em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Quantos já receberam

No primeiro lote, foram contemplados 3,4 milhões de contribuintes prioritários, totalizando R$ 6,3 bilhões pagos. A ordem de prioridade da declaração incluiu idosos a partir dos 60 anos, com preferência para os maiores de 80 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O segundo lote liberou R$ 6,3 bilhões para 4,3 milhões de contribuintes. Segundo a Receita, mensalmente, o órgão recebe da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) recursos para pagar as restituições e cria lotes bancários.