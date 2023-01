Vídeo mostra casa desabando sobre córrego

O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados para queda de árvores e alagamentos

Uma forte chuva atingiu a capital paulista neste domingo (29) e deixou ruas alagadas em bairros da Zona Leste e Zona Sul. O Corpo de Bombeiros recebeu mais de 100 chamados para queda de árvores e alagamentos.

No Jardim Etelvina, Zona Leste, uma casa que já estava interditada desabou sobre o córrego.

A região de Cidade Líder, também na Zona Leste, ficou alagada. Um vídeo enviado por um cabeleireiro mostra como o salão dele ficou após a água chegar até metade da parede.

No Jardim das Camélias, bombeiros precisaram usar um bote inflável para resgatar pessoas e animais ilhados pelas ruas. No vídeo, é possível ver um carro quase coberto pela água.

Ainda durante a chuva, o córrego do Lageado, no Itaim Paulista, ficou com nível acima do normal. Ruas do Jardim Pantanal também ficaram tomadas pela água da tempestade.

Em Itaquera, um homem foi visto se arriscando na rua alagada. No Jardim Lapena, região de São Miguel Paulista, outro grupo se arriscou na água pela cintura.