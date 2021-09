VÍDEO: homem é executado com oito tiros

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida com três tiros na cabeça, dois nas costas, um em cada braço e outro na perna esquerda

Na noite dessa quinta-feira (23), um motorista de aplicativo foi morto com oito tiros na porta de casa. O caso aconteceu no bairro Aparecida, em Belo Horizonte (MG).

A vítima foi identificada como Ricardo Alexandre Alves da Silva, de 46 anos. Ele foi morto no momento em que saía de casa para trabalhar. Tudo foi gravado por câmeras de segurança.

De acordo com a perícia, a vítima foi atingida com três tiros na cabeça, dois nas costas, um em cada braço e outro na perna esquerda.

Conforme testemunhas, Ricardo tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o mandante do crime seria o chefe do tráfico no bairro Sumaré.