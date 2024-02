Vídeo: explosão de jato ao tentar pousar em rodovia movimentada na Flórida

O piloto tentou um pouso de emergência na rodovia interestadual, que estava em movimento

Na última sexta-feira (9), um trágico acidente envolvendo o jato Bombardier Challenger 600 ocorreu na cidade de Naples, conforme reportado pela imprensa norte-americana. De acordo com relatos do piloto em áudio, a aeronave perdeu ambos os motores, tornando impossível alcançar o aeroporto. Diante da situação, o piloto tentou um pouso de emergência na rodovia interestadual, que estava em movimento.

Infelizmente, a tentativa de pouso resultou em uma colisão com dois veículos – um carro e uma caminhonete – que transitavam pela via. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o jato fazendo uma leve curva à esquerda em sua tentativa de aterrissar. Contudo, o avião acabou explodindo após atingir os veículos e um muro próximo à estrada, gerando uma grande bola de fogo e uma densa coluna de fumaça preta.

Cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, das quais três sobreviveram enquanto duas perderam a vida no local do acidente. Os sobreviventes foram prontamente levados ao hospital para receberem tratamento médico. O motorista da caminhonete sofreu apenas ferimentos leves, enquanto os ocupantes do carro saíram ilesos.