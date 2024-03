Vídeo: dois homens são flagrados agredindo uma mulher a pauladas no MA

Um vídeo registrado por moradores mostra dois homens agredindo uma mulher com pauladas no último sábado (23) no município de Caxias, localizado a aproximadamente 362 km de São Luís.

Segundo informações obtidas, os dois homens abordaram a mulher alegando que ela teria causado prejuízos financeiros. Nas imagens do vídeo, um dos agressores, identificado como Guilherme Lacerda, é visto agredindo a mulher com várias pauladas. Durante as agressões, os moradores que testemunharam o ataque chegaram a intervir, pedindo para que os agressores parassem de espancar a vítima.

Após a agressão, a mulher, que possui antecedentes policiais por crimes de roubo e furto, foi encaminhada para o Hospital Geral de Caxias. No entanto, segundo informações, ela acabou fugindo após receber atendimento médico.