Vendendo fórmula “milagrosa” contra coronavírus, falso médico é preso

PUBLICIDADE 

Nessa quarta-feira (18) a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por se passar por médico e vender um suposto remédio com uma fórmula “milagrosa” para combater o coronavírus. A prisão aconteceu em um sítio na zona rural de São Paulo.

Segundo o G1, o homem responderá por falsificação, corrupção e adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos e medicinais. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG), em Presidente Prudente, recebeu a denúncia contra o homem na segunda-feira (16).

Durante a investigação, os policiais verificaram que o homem é farmacêutico, graduado em universidade pública com especialização em química, além de mestrado e doutorado e divulgava a suposta fórmula nas redes sociais.

“Como se proteger contra o corona e fortalecer a imunidade, fórmula anticoronavírus parowoffcoron (vitaminas e minerais específicos e em dosagem ideal para proteger, barrar, bloquear e blindar o seu organismo contra essa nova preocupante pandemia)”, dizia o médico nos vídeos.

Ainda de acordo com as informações do G1, a medicação “milagrosa” era comercializada em frascos, com a identificação de “ParowOff Coron”, contendo 30, 60 ou 90 cápsulas, vendidas em preços que variavam entre R$ 20 e R$ 55.