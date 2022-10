Vendedor de café atira em cliente por conta de 75 centavos

O tiro atingiu a carteira que estava no bolso e o cliente saiu ileso

Um homem de 51 anos conseguiu sair ileso de uma tentativa de homicídio, na segunda-feira (3), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, após a carteira, que estava no bolso, impedir que o tiro o atingisse. De acordo com a Polícia Civil, ele e um vendedor de café discutiram por conta do pagamento de um café, que custa R$ 0,75.

O autor do disparo foi identificado como vendedor Irineu Francisco do Nascimento, 73 anos, que foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. De acordo com o delegado Victor Leite, o idoso vendia café no camelódromo do centro de Jaboatão dos Guararapes.

“Ele foi pedir um café e, na hora de pagar, estava só com R$ 20,50 [não tinha dinheiro trocado]. O vendedor achou que ele estava querendo dar calote. Começaram a discutir, ele pegou o revólver e atirou no cliente”, afirmou o delegado.

O investigador disse que a vítima só percebeu depois um furo no bolso do macacão que ele usava. “Ele só escutou o tiro. Tentou sair correndo. Depois, ele viu que pegou na coxa, onde o bolso estava. A carteira estava dentro e segurou. Ele não ficou ferido”, disse. O revólver calibre 38 usado no crime foi apreendido.

Informações do TJPE mostram que Irineu Francisco do Nascimento já foi preso antes pelo assassinato de uma mulher chamada Patrícia Marques Nepomuceno. O crime aconteceu em 2016 e ele passou um ano preso.

As investigações foram iniciadas pela Força Tarefa do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Violência em Pernambuco

Entre janeiro e agosto de 2022, Pernambuco registrou 2.318 assassinatos. Isso representa um aumento de 4% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram notificados 2.221 crimes desse tipo. Segundo o governo, na comparação entre os meses de agosto deste ano e do ano passado, houve redução de 23,4% na quantidade de mortes violentas.