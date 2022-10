Primeira pesquisa Ipec do 2º turno será divulgada hoje

A última pesquisa Ipec do 1º turno foi divulgada no dia 1º de outubro e mostrou o candidato Lula com 51% dos votos válidos

Faltando 25 dias para o 2º turno das eleições, onde a população brasileira decidirá o próximo presidente do país, o g1 divulgará, às 18h, a primeira pesquisa Ipec para essa nova etapa do pleito concorrido por Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

A última pesquisa Ipec do 1º turno foi divulgada no dia 1º de outubro, dia anterior às eleições, e mostrou o candidato Lula com 51% dos votos válidos – que excluem brancos, nulos e indecisos. Ou seja, segundo esses números, o petista poderia ganhar a eleição presidencial ainda na primeira votação. Já Bolsonaro apareceu com 37% dos votos válidos.

Entretanto, nas urnas, o resultado fugiu além da margem de erro, que era de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Lula saiu na frente com 48,43% dos votos válidos, enquanto o atual presidente ficou com 43,20%.

Por isso, a campanha de Bolsonaro decidiu acionar a Procuradoria-Geral Eleitoral e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra institutos de pesquisas. Os advogados do presidente pedem uma apuração para saber se houve irregularidade ou crime na divulgação de resultados que divergiram do apurado ao final da votação, no domingo (2).