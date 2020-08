Vacina russa é tema de vários memes nas redes sociais

PUBLICIDADE

Com o anúncio do registro da primeira vacina contra o novo coronavírus, feito pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, uma série de memes começou a viralizar na internet. De forma descontraída, vários internautas se manifestam de diferentes formas. Enquanto uns enxergam a vacina de forma otimista, outros desconfiam da segurança do imunizante.

Entre as montagens que mais viralizaram nessa terça-feira (11) está a do presidente russo, Vladimir Putin, sem camisa, montado em um urso e com uma seringa gigante nas costas. Em outra postagem, os internautas sugerem que a vacina Russa seria composta por vodka.

A vacina Russa foi desenvolvida em tempo record, o que gerou um debate caloroso na comunidade científica sobre a segurança do imunizante. Os estudos contaram com menos de dois meses de testes em humanos. A desconfiança também ficou aparente entre os internautas, que criaram memes sobre o tema.

Em outra postagem, o mascote Louro José, da apresentadora Ana Maria Braga, aparece vestido um cap de inverno, tradicional no país de clima frio. Para ter acesso à vacina, muitos se passam por “russos desde pequenininhos.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE