Uber cobra R$ 200 mil por viagem de 6 km

Oliver Kaplan atua como estagiário em um restaurante na região de Manchester, Inglaterra. O jovem decidiu solicitar uma corrida

Um erro cometido pela Uber com um passageiro que solicitou uma corrida de 6 km deixou o rapaz de cabelo em pé.

Oliver Kaplan atua como estagiário em um restaurante na região de Manchester, Inglaterra. O jovem decidiu solicitar uma corrida para encontrar amigos em um “pub”, após o expediente.

Quando conferiu o valor do trajeto, estimado em 11 libras, aproximadamente R$ 65, decidiu confirmar e ir ao local desejado.

O dia seguinte, no entanto, reservava uma surpresa para ele. Ao acordar da noite de bebedeira e conferir seu extrato bancário, notou uma tentativa de débito de 35 mil libras (RS 207 mil), realizada pela Uber.

Ao ligar no suporte da empresa para contestar o valor, ele foi informado que um erro no aplicativo fez com que a viagem fosse confirmada na Austrália, gerando o custo absurdo.

Felizmente, o débito não foi autorizado e o jovem conseguiu pagar o valor acordado inicialmente.

Para o jornal The Independent, ele afirmou que, apesar de o problema ter se resolvido rápido, provavelmente enfrentaria uma longa briga judicial caso o dinheiro tivesse sido realmente debitado.