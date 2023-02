Turistas são vítimas de importunação sexual enquanto tiravam fotos na praia

As vítimas são irmãs, moram em São Paulo e estão passeando com a família na capital alagoana

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (7), suspeito de praticar crime de importunação sexual contra duas jovens de 14 e 19 anos que estavam tirando fotos na praia de Ipioca, litoral Norte de Maceió. Elas relataram à polícia que o homem mostrou as partes íntimas e as convidou para praticar sexo.

Segundo relato feito na Central de Flagrantes, as jovens estavam acompanhadas dos pais e mais uma irmã, visitando a Praia de Ipioca. Os pais e uma das irmãs se afastaram para fazer caminhada na areia da praia e as outras duas filhas ficaram fazendo fotos.

Elas relataram que nesse momento avistaram um homem a uma certa distância, mostrando as partes íntimas e chamando elas para praticar sexo. Com medo, as jovens foram até onde os pais estavam e relataram o fato. O casal perseguiu o suspeito e não o deixaram sair até a chegada da polícia.

Quando perguntado sobre o acontecido, o homem permaneceu em silêncio. Todos foram levados para a Central de Flagrantes. O suspeito não ofereceu resistência. A ocorrência foi registrada como importunação sexual e tipificada em seguida como atentado violento ao pudor. Ele passará por audiência de custódia.