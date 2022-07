Turista cai em cratera no Monte Vesúvio após tirar selfie

Após tentar tirar uma selfie para recordar o momento, um turista norte-americano de 23 anos caiu na cratera do Monte Vesúvio, na Itália

Após tentar tirar uma selfie para recordar o momento, um turista norte-americano de 23 anos caiu na cratera do Monte Vesúvio, na Itália, ficando apenas com ferimentos leves.

O monte Vesúvio, que se eleva sobre a cidade de Nápoles, é um dos pontos turísticos obrigatórios numa viagem a esta zona da costa italiana. No sábado passado, uma família americana não quis perder a oportunidade de subir os mais de 1200 metros e registar o momento para memória futura.

Contudo, a escolha do caminho levou a um desfecho que não foi certamente o esperado: o jovem caiu e todos foram indiciados pela polícia italiana por invasão de espaços proibidos.

A família optou por não pagar o bilhete que permite a excursão ao vulcão — com um custo mínimo de 55 euros — e, de forma a contornar a entrada, escolheu uma trilha assinalada como proibido por ser perigoso.

Ao chegarem ao cume do Vesúvio, o jovem decidiu tirar uma selfie para recordar o momento, mas o celular escorregou e caiu na boca do vulcão. Numa tentativa de o recuperar, o homem tentou descer pela cratera, mas acabou sofrendo uma queda de vários metros após perder o equilíbrio, de acordo com a imprensa local.

Os guias turísticos do vulcão, a polícia e um helicóptero conseguiram retirar o jovem, que foi tratado, apenas, com alguns cortes e hematomas nos braços e costas.

O vulcão Vesúvio é o único ativo na Europa, e é, por isso considerado um dos mais perigosos do mundo, especialmente pela sua proximidade a Nápoles e a cidades vizinhas que podem ficar destruídas caso ocorra uma nova erupção.

Em 79 D.C. a sua atividade vulcânica levou a que as cidades romanas de Pompeia e Herculana ficassem completamente soterradas, fenômeno que dá grande notoriedade ao vulcão e que o torna tão atrativo aos visitantes. A última erupção registada ocorreu em 1944.