Troca de tiros no DF deixa dois mortos e dois feridos

Na noite deste domingo, 08, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos durante uma troca de tiros na Fercal, no KM 6 da DF-205

Na noite deste domingo, 08, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos durante uma troca de tiros na Fercal, no KM 6 da DF-205.

Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), um dos envolvidos foi encontrado morto no local. Outros dois foram socorridos no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), um foi a óbito na unidade e o outro se encontra internado em estado grave.

O quarto homem envolvido fugiu e, segundo informações repassadas à corporação, ele buscou atendimento em um hospital particular da Asa Norte.

Os dois homens mortos seriam irmão. Não se tem informações sobre como o acidente ocorreu e o porque houve troca de tiros.