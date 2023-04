Travesti não aceita fim do relacionamento e esfaqueia ex-companheiro

A agressora fugiu após esfaquear o ex, até o momento ninguém foi preso

Uma travesti esfaqueou o ex-companheiro, de 35 anos, em Santos, no litoral de São Paulo, por não aceitar o fim do relacionamento. O caso aconteceu no último domingo (24).

O ex-companheiro dormia em uma rua quando foi surpreendida pela agressora, que a mandou “levantar e correr” pouco antes de atacar. O homem sofreu cortes nas costas e nos dedos da mão esquerda.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Segundo o documento, policiais atenderam a ocorrência na UPA, onde o homem esfaqueado contou aos agentes que, após acordar com o ‘susto’, tentou escapar da ex, mas acabou ferido.

O homem relatou que não tinha conhecimento dos dados pessoais da travesti, uma vez que se conheceram nas ruas e viviam em situação de vulnerabilidade. O caso foi registrado na Central da Polícia Judiciária de Santos (CPJ) e é investigado pelo 4° Distrito Policial (DP) da cidade.