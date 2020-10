Trans agredida por ex-companheiro consegue proteção da Lei Maria da Penha e encoraja outras a denunciar

PUBLICIDADE

A cuidadora de idosos Shakira Costa do Nascimento, de 26 anos, denunciou o ex-companheiro após ter sido violentamente agredida por ele, no dia 16 de setembro. Em quatro meses de relacionamento, ela relatou ao Portal Universa que foi agredida três vezes. O homem, de 28 anos, teria iniciado as agressões após Shakira dizer que queria se separar. Atualmente, a transexual relata sua história e expõe o rosto a fim de encorajar outras vítimas de violência doméstica, principalmente transexuais.

Shakira afirma que a lei existe para atender a todos, sem preconceito. “Assim como me acolheu, acolhe muitas outras mulheres.”

Shakira mora em Rio Verde-GO. Na última e mais grave agressão que sofreu, ela relatou que recebeu diversos golpes no pescoço e no rosto, teve os cabelos puxados e foi arrastada em cima de cacos de vidro que estavam no chão da residência onde o casal morava.

Uma vizinha testemunhou as agressões e acionou a polícia. Na sequência, a moradora encorajou Shakira a prestar queixa contra o agressor na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da cidade. Devido aos ferimentos, a cuidadora de idosos chegou a ficar internada por um dia em um hospital para se recuperar. Dois dias após a denúncia, Shakira conseguiu uma medida protetiva na Justiça contra o agressor.

“Ele me machucou tanto por dentro como por fora. Eu procurei ajuda e, graças a Deus, a Lei Maria da Penha estava lá para me defender. Por isso, mostro meu rosto para incentivar outras trans a também procurarem ajuda”, disse Shakira ao Portal Universa.

O ex-companheiro de Shakira, preso no dia das agressões, foi liberado depois de ser ouvido. Ele ainda é investigado pela Polícia Civil por violência doméstica.