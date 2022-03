Traficantes são presos com pistola Glock, drogas e 22 mil em dinheiro

Foram apreendidos também 38 munições, 1,5kg de crack, 1,390kg de cocaína, insumos para o preparo da droga, e uma balança de precisão

Por volta das 17:30 desta terça-feira, 22, três homens foram detidos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Ceilândia (DF). Durante passagem pelo local, policias militares da ROTAM notaram um homem que apresentava atitude suspeita ao sair de uma casa e entrar em um carro, que estava estacionado.

O suspeito chegou a fugir para dentro da casa ao perceber que a equipe se aproximava. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, os militares localizaram no interior do veículo uma grande porção de cocaína.

Na casa estavam outros dois homens, que também foram abordados. Na cozinha havia uma pistola Glock com selador de rajada, três carregadores, 38 munições, 1,5kg de crack, 1,390kg de cocaína, insumos para o preparo da droga, uma balança de precisão e R$22.110 em espécie.

Os homens foram presos e apresentados na 15ª Delegacia, onde o flagrante foi registrado.