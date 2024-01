Traficante é preso durante culto em igreja em Cuiabá

Conforme informações da Polícia Civil, seu irmão, também suspeito do mesmo crime, foi preso no Paraná

Um homem suspeito de envolvimento em tráfico internacional de drogas foi detido durante um culto em uma igreja na cidade de Cuiabá no último domingo (7).

A ação que levou à captura do suspeito no Paraná foi resultado de investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Cáceres, localizada a 250 km de Cuiabá.

Já o irmão do primeiro suspeito foi localizado por equipes da Gerência Estadual de Polinter durante um culto evangélico em uma igreja no Bairro Alvorada. Ambos eram alvos da Operação Comboio, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2023, e estavam com mandados de prisão em aberto.