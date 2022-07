Tiroteio deixa dois mortos e dois feridos durante jogo em quadra de esportes no DF

Nesta quarta-feira, 13, um homem de 33 anos e outro de 27 anos morreram durante um tiroteio em uma quadra de esportes em Santa Maria, DF

Na noite desta quarta-feira, 13, um homem de 33 anos e outro de 27 anos morreram durante um tiroteio em uma quadra de esportes em Santa Maria, no Distrito Federal. Segundo testemunhas, três homens armados chegaram em dois carros e dispararam mais de 20 tiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas é uma mulher de 19 anos, que foi atingida na barriga. A Polícia Civil afirma que ela está internada em estado grave, no Hospital Regional de Santa Maria.

Câmeras de segurança de casas próximas ao ginásio registraram o momento em que as testemunhas escutaram os primeiros disparos. Assustadas, elas correram.

Segundo a delegada Cláudia Alcântara um dos homens tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e que a principal linha de investigação é a de acerto de contas.

O crime foi cometido durante um campeonato de futsal, no Ginásio Poliesportivo de Santa Maria. O espaço fica em frente ao restaurante comunitário e a cerca de 500 metros do Batalhão de Polícia Militar da região.

Moradores contaram à polícia que os dois homens que morreram no local faziam parte dos times que disputavam a partida.

Na hora do crime, os dois mortos estavam no estacionamento da quadra de esportes. Um deles tentou correr, mas morreu na área interna do ginásio. O outro faleceu ainda no estacionamento.