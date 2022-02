Tinder lança recurso de ‘encontro às cegas’

A ferramenta já está disponível nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil nas próximas semanas e promete movimentar os lençóis

Para quem se incomodava com a superficialidade e o excesso de julgamento de imagem no Tinder, em breve haverá um novo jeito de flertar no app. A empresa lançou nesta quinta-feira, 10, um recurso de “encontro às cegas”, em que os usuários poderão conversar pelo chat antes de conhecer o rosto um do outro – a ideia é incentivar que as pessoas se conheçam pela personalidade, e não por fotos.

A ferramenta já está disponível nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil nas próximas semanas.

Segundo o Tinder, os usuários serão conectados depois de responderem a perguntas rápidas sobre interesses e hábitos. Se ambos os usuários toparem, eles poderão ver as fotos um do outro.

O Tinder afirma que a nova função “reflete os hábitos modernos de namoro da Geração Z e também aproveita a nostalgia dos anos 90”. De acordo com a empresa, durante os testes da ferramenta, usuários deram 40% mais “match” nos encontros às cegas, em comparação com as escolhas por fotos. Com isso, o app pretende dar a chance de um usuário conhecer alguém que ignoraria em outro lugar.

