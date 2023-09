“Tigrinho”: operação investiga esquema de pirâmide financeira em jogo de cassino online no Maranhão

Fortune Tiger é um jogo de cassino online do tipo caça níquel, que promete ganhos em dinheiro

Após a operação que mirou a influenciadora digital Skarlete Mello, que promovia o ‘Jogo do tigrinho’, conhecido como ‘Fortune Tiger’, a Polícia Civil do Maranhão agora investiga se há mais vítimas do jogo de azar, que é ilegal no Brasil e já causou prejuízos financeiros a usuários.

O delegado-geral da Polícia Civil, Jair Paiva, afirma que há suspeita de que o jogo esteja ligado a um esquema de pirâmide financeira.

Nesse tipo de esquema, pessoas são recrutadas para participar com promessa de retornos elevados. Porém, para que os rendimentos sejam pagos, é preciso que outros membros entrem no grupo, que aportam dinheiro e progressivamente atraem ainda mais integrantes.

Até o momento, a suposta pirâmide financeira ainda é tratada apenas como hipótese.