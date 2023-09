Atentado contra procissão religiosa deixa 25 mortos no Paquistão

Na mesma ocasião, em 2006, um homem-bomba matou pelo menos 50 pessoas na cidade de Karachi, durante uma procissão de muçulmanos sunitas

Ao menos 25 pessoas morreram nesta sexta-feira (29) em um atentado suicida contra uma procissão religiosa na província paquistanesa de Baluchistão, anunciaram as autoridades locais.

“Vinte e cinco pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas, incluindo 20 que estão em condição crítica”, afirmou Zubair Jamali, o ministro do Interior da província que fica na região sudoeste do Paquistão.

A procissão marca o aniversário do profeta Maomé. A celebração é amplamente aceita no Paquistão, mas algumas pessoas a questionam por considerá-la uma inovação injustificável.

“Uma procissão partiu com centenas de pessoas da mesquita de de Medina e, ao chegar à rodovia de Al Falah, foi alvo de um homem-bomba”, afirmou Abdul Razzaq Sasoli, funcionário do governo do distrito de Mastung.

Todos os anos, mesquitas e edifícios governamentais são decorados com luzes e procissões são organizadas para marcar a data do nascimento do principal profeta do islã.

Na mesma ocasião, em 2006, um homem-bomba matou pelo menos 50 pessoas na cidade de Karachi, durante uma procissão de muçulmanos sunitas.

