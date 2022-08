Tentativa de homicídio após briga de casal, em Campo Grande

Segundo a polícia, o suspeito foi impedido pela própia mãe de cometer o crime

Um jovem, de 19 anos, jogou querosene em sua companheira, de 17 anos, que está grávida de três meses, e depois tentou atear fogo, na tarde desta quarta-feira (3), em Campo Grande.

Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), a tentativa de homicídio aconteceu depois de uma briga do casal, por volta das 16h. Em meio a discussão, a vítima disse ao companheiro que iria para a casa de sua avó.

Ainda de acordo com a polícia, enquanto a jovem arrumava suas coisas no quarto do casal, o suspeito pegou uma lata de querosene em outro cômodo. Ele voltou ao quarto e jogou o líquido inflamável na companheira e em seus pertences, enquanto dizia que a queimaria viva.