Tentativa de assalto termina com troca de tiros e perseguição policial

Uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis terminou em troca de tiros entre policiais e três criminosos na noite de quarta-feira (31), entre os bairros Valentina Figueiredo e Cuiá, na zona sul de João Pessoa. Um dos suspeitos foi baleado e morto durante a troca de tiros.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (31), quando três criminosos tentaram assaltar um posto de combustíveis, mas o assalto foi frustrado por policiais militares que passaram pelo local e, na tentativa de abordar os criminosos, houve reação por parte dos bandidos e iniciou uma perseguição com troca de tiros entre os bairros Valentina e Cuiá.

Ao chegar nas imediações do Cuiá, os criminosos tentaram se refugiar em uma casa em construção e houve um cerco policial. O carro utilizado no crime ficou com diversas perfurações de tiros de arma de fogo.

Na ação, um dos criminosos foi baleado e morto (inclusive ele era o proprietário do veículo utilizado na tentativa de assalto), outro criminoso, de 35 anos de idade, foi baleado e socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por procedimento cirúrgico e, segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde é estável.

O terceiro criminoso envolvido na tentativa de assalto ao posto de combustível, de 24 anos de idade, conseguiu fugir da abordagem policial, mas a Polícia Militar conseguiu localizá-lo horas depois e ele foi levado para a Central de Polícia de João Pessoa, onde foi encaminhado para a carceragem da unidade e aguarda pelos procedimentos judiciais.