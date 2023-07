Taxista é morto a facadas dentro de motel em Belém

À polícia, a garota de programa confessou o crime e disse que não aceitaria R$ 10, pois o valor acertado seria de R$ 50

Na manhã deste domingo (9), um taxista de 60 anos, foi morto com, ao menos, 20 facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima estava dentro do quarto com uma garota de programa.

À polícia, a garota de programa confessou o crime e disse que não aceitaria R$ 10, pois o valor acertado seria de R$ 50.

Ela alegou que teria sofrido agressão diante da recusa ao pagamento, o que também está sob investigação como motivação do crime.

A Polícia Civil prendeu a garota de programa em flagrante e autuou pelo crime de homicídio qualificado.

Após ser ouvida na Seccional da Sacramenta, foi encaminhada ao sistema penal e deve permanecer à disposição da justiça.

A Polícia Científica foi acionada e perícias foram requisitadas para elucidar o caso.