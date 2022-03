Tartarugas brancas raras nascem no mesmo ninho de conservação em Roraima

Os animais nasceram na última sexta, 4, na região de Baixo Rio Branco, no Sul de Roraima, no tabuleiro de manejo de reprodução de Santa Fé

Em uma área monitorada pelo Projeto Quelônios da Amazônia (PQA), foi descoberto um ninho de tartaruga com 17 filhotes brancos. O projeto é coordenado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os animais nasceram na última sexta-feira, 4, na região de Baixo Rio Branco, no Sul de Roraima, no tabuleiro de manejo de reprodução de Santa Fé. Depois foram encaminhados para a base do Projeto.

Segundo o coordenador do PQA, Rui Bastos, o caso é considerado raro. No inicio, acreditavam tratar-se de filhotes albinos, mas o Ibama verificou que, na realidade, eram tartarugas brancas, também consideradas raras na natureza.

Ainda não foi decidido se os animais serão encaminhados para Boa Vista ou soltos no rio, esclarece Rui. Se forem devolvidos à natureza, será somente entre os dias 26 e 29, que é quando o projeto encerra, de acordo com o coordenador.

“Vamos soltá-los em uma leva de 30 mil filhotes, para terem uma possibilidade de sobreviver aos predadores naturais do rio. Se forem soltos com uma quantidade pequena de outros filhotes, a chance de sobreviverem é mínima. Chamam muita atenção”, explicou Rui ao g1.

O Projeto identificou 1,2 mil ninhos em 2022, com previsão de soltura de 120 mil filhotes de tartarugas nas águas do Rio Branco.

A equipe é composta por técnicos do Ibama, colaboradores e policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Ambiental (CIPA).