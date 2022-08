Suspeito é preso por crime de estupro contra criança em MT

O suspeito teve a prisão preventiva decretada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde

Um homem, de 39 anos, investigado pelo crime de violência sexual contra uma criança em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, foi preso neste sábado (27). A Polícia Civil estava em ação para cumprimento de mandado judicial.

O Núcleo de Atendimento à Criança, Idoso e Mulher, da Delegacia do município, foi acionado pela escola da vítima na quinta-feira (25) para apurar o caso.

Segundo a polícia, a criança foi atendida e ouvida em depoimento especial, e, com base nas diligências e indícios, o delegado Paulo César Brambilla Costa representou pela prisão do investigado, o pedido foi deferido pela Justiça.

Com a ordem judicial, os policiais civis foram até a residência do suspeito, também em Lucas do Rio Verde, onde ele foi detido e conduzido.