Elon Musk diz que planeta precisa de mais petróleo… e mais bebês

“É importante que as pessoas tenham bebês suficientes para perpetuar a civilização por muitos anos”, disse Musk

O homem mais rico do mundo, Elon Musk, pai de 10 filhos, pediu nesta segunda-feira (29) que as pessoas tenham “mais bebês” e também uma exploração maior do petróleo e gás natural.

“Acreditem em mim, a crise dos bebês é um grande problema”, disse o magnata de 51 anos à imprensa em Stavanger, no sudoeste da Noruega, onde participava de uma palestra sobre energia.

Questionado sobre os grandes desafios do mundo, o fundador da fabricante americana de carros elétricos Tesla citou a transição energética, mas logo em seguida falou da taxa de natalidade, ‘uma de suas preocupações favoritas, talvez menos conhecida”.

Nas sociedades ocidentais, como em países muito populosos como a China, a taxa de natalidade está em queda, devido em grande parte ao envelhecimento da população.

“É importante que as pessoas tenham bebês suficientes para perpetuar a civilização”, disse.

“Dizem que a civilização pode desaparecer com um estrondo ou com um gemido. Se não tivermos filhos suficientes, morreremos com um gemido (usando) fraldas para adultos. Será deprimente”, acrescentou.

“Sim, façam mais bebês”, concluiu.

Divorciado três vezes, Musk é pai de 10 filhos, dos quais um morreu com 10 semanas de vida. Outra filha, uma menina transgênero, apresentou recentemente uma solicitação oficial para mudar de sobrenome e de gênero e cortar todos os vínculos com seu pai.

A imprensa dos Estados Unidos revelou recentemente que ele teve gêmeos em novembro com uma diretora da Neuralink, semanas antes do nascimento de Exa Dark Sideræl Musk, que teve com a cantora Grimes.

O magnata, que chegou em Stavanger em um jato privado, estimou que o planeta ainda precisa de fontes de energia fósseis.

“Acho que, de forma realista, precisamos usar petróleo e gás no curto prazo, porque senão a civilização desmoronaria”, afirmou, “especialmente nesses dias com as sanções contra a Rússia”.

“No momento seria justificável explorar mais” hidrocarbonetos na Noruega, estimou.

