Suspeito de tentativa de feminicídio é preso, em Cuiabá

A vítima, de 31 anos, foi esfaqueada na porta de casa e recebeu socorro dos vizinhos

Um homem, de 42 anos, foi preso nessa segunda-feira (2), após tentar matar a esposa no Bairro Cidade Alta, em Cuiabá, após uma discussão.

De acordo com a Polícia Civil, ao chegarem no local, os policiais encontraram a vítima caída em frente à calçada da residência com uma perfuração na região do abdômen. Ela respirava com dificuldades.

O suspeito, também conforme a polícia, apresentava sinais de embriaguez e estava acompanhado da mãe, ao lado da vítima.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

O suspeito foi detido e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A faca utilizada no crime foi entregue pela mãe do suspeito e está apreendida.