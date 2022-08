Gabriel Monteiro fazia sexo na frente de funcionários, diz ex-assessor

O ex-funcionário ainda disse que Monteiro levava mulheres para sua casa e para a Câmara e que elas ficavam constrangidas

O ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro (PL), afirmou, em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que o parlamentar fazia sexo na presença da equipe, em horário de trabalho.

O ex-funcionário Heitor Nazaré ainda disse que Monteiro levava mulheres para sua casa e para a Câmara e que, muitas vezes, elas ficavam constrangidas com os pedidos feitos.

“Então, ali, já teve ocasiões que a gente estava editando vídeo durante o expediente, e o Gabriel chega lá com uma garota e começa a transar com a garota na nossa frente, mandar ela alisar ele e coisas do tipo. Algumas vezes a gente notava que as garotas estavam constrangidas, e a gente tentava ali contornar a situação, falar para o Gabriel parar, ou a gente mesmo sair da sala”, contou o ex-assessor.

Os trechos dos depoimentos foram publicados no relatório final da investigação do Conselho.

“Algumas aceitavam tranquilamente, entravam no clima, e outras já ficavam constrangidas e pediam para ele parar, mas ainda assim ele continuava, pedia pra mostrar o peito pra gente”, completou.

Com a conclusão das investigações, o vereador e relator do caso Chico Alencar (PSOL), pediu a cassação de Monteiro ontem (02). “Diante das provas restou fartamente demonstrado que o vereador Gabriel Monteiro praticou (ou ordenou que se praticasse a seu mando) atos deploráveis e inteiramente incompatíveis com o decoro que se espera de um vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro”, concluiu o parlamentar.