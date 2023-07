Suspeito de matar policial da Rota grava vídeo pedindo fim da “matança”

A Ouvidoria comunicou estar investigando denúncias de tortura e ameaças de morte supostamente feitas por policiais e relatadas por moradores da região

Erickson David da Silva, conhecido também como ‘Deivinho’, preso sob a suspeita de ter matado um policial das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), gravou um vídeo clamando ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao secretário de segurança do estado, Guilherme Derrite, para que cessem com a suposta “matança” de indivíduos inocentes em Guarujá, no litoral paulista.

No domingo (30), a Ouvidoria das Polícias informou que identificou, pelo menos, 10 mortes decorrentes de uma operação policial iniciada na sexta-feira (28) em busca dos suspeitos envolvidos no assassinato do policial militar. Até o momento desta reportagem, o número exato de mortes ainda não estava esclarecido.

Durante a noite do último domingo (30), o suspeito Erickson David da Silva foi capturado na Zona Sul de São Paulo, conforme divulgado pelo próprio governador do estado.