Suspeito de estupro é espancado até a morte por populares em Contagem

De acordo com a Polícia Militar, ele foi atacado também a pedradas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local

Um homem de 56 anos, suspeito de estuprar crianças, foi espancado até a morte por populares no bairro Morada Nova, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Agentes da Polícia Militar foram acionados por volta de 12h30 desse domingo (28), na rua Três. O homem foi encontrado dentro de casa, caído no chão, com vários ferimentos no rosto.

Homem seria estuprador de crianças



Durante acionamento da perícia, vizinhos desceram até onde o corpo estava e começaram a gritar: “Esse é pilantra, é estuprador!”. Os militares ainda ouviram pessoas dizendo que o homem “gostava era de crianças” e rumores sobre ele ter presentado as supostas vítimas em troca de carícias sexuais.

Um suposto áudio denunciando esse tipo de comportamento, enviado pelo WhatsApp por uma criança, chegou a viralizar entre os moradores. Apesar dos burburinhos no momento da ação policial, nenhum vizinho se disponibilizou a falar.

Levantamentos da PM confirmaram que o homem tinha passagem por tráfico de drogas e disparo de arma de fogo.

O BHAZ entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno com informações sobre as investigações. Assim que o órgão responder, a matéria será atualizada.