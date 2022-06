Suspeito de envolvimento com facção criminosa é preso pela PMDF com entorpecentes

Na noite desta terça-feira, 07, um homem acusado de envolvimento com a facção criminosa conhecida com Comboio do Cão foi preso, no Guará

Policiais Militares do Batalhão de Policiamento de Choque e do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24) receberam informações do policiamento orientado pela inteligência sobre um homem comercializando entorpecentes na QE 40.

O suspeito foi encontrado e abordado.

Com ele foi apreendido cerca de 100g de cocaína, porções de maconha, uma balança de precisão e um smatphone roubado. O detido foi identificado e consta envolvimento com a facção criminosa “Comboio do Cão”.

Ele foi levado à 1ª Delegacia para registro da ocorrência.