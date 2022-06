Paulo Ricardo nega ter causado o acidente que ocorreu em maio! Vítima diz que cantor não prestou socorro

De acordo com a vítima o acidente foi proposital por parte do condutor do carro, o cantor Paulo Ricardo

Que situação, hein, minha gente? Paulo Ricardo se encontra em uma situação um tanto quanto delicada. Em maio o cantor se envolveu em um acidente de trânsito com o técnico em enfermagem, Paulo Sérgio Moraes. O motoqueiro alega que o acidente foi proposital e que o cantor o “fechou”, ocasionando uma queda que precisou ser acionado o Samu. O comunicado de Paulo Ricardo informa que ele “trafegava com seu veículo na primeira faixa da esquerda da avenida, visando pegar o acesso ao Aeroporto de Congonhas, fazendo uso da seta de sinalização e após se certificar pelo espelho retrovisor que não vinha nenhum outro veículo, iniciou a manobra de troca de faixas. Antes mesmo de concluir a mudança de faixa, em questões de segundos, pôde observar que uma moto, já desgovernada e sem controle, passou pelo lado direito de seu veículo, sem o atingir, vindo a sofrer uma queda”. Enquanto a vítima diz o contrário, que o acidente foi ocasionado de forma proposital. “Eu estava em minha moto, quando de repente um carro me fechou e com isso, caí, minha moto ainda atingiu a traseira de um outro carro, que também foi danificado”, disse Paulo Sérgio. O motoqueiro ainda disse que o cantor se negou a prestar socorro, mas que lhe deu um cartão do seu advogado e depois seguiu viagem. “Ele disse que não poderia ficar ali, porque estava atrasado e indo para o aeroporto, que seu voo estava agendado”, disse.