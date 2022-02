Suspeito de dois assassinatos é preso após 8 dias de buscas

Edson estava sendo procurado desde o dia 31 depois que a família da

jovem encontraram seu corpo no meio de uma mata

Foi preso no início da tarde desta segunda-feira (7) o homem que estava sendo procurado havia oito dias por suspeita de ter matado duas jovens na cidade de Glória do Goitá, na Zona da Mata de Pernambuco. Edson Cândido Ribeiro, de 35 anos, se apresentou em uma delegacia onde foi preso. Mais detalhes sobre a prisão do suspeito, que foi apelidado de “Lázaro Barbosa de Pernambuco”, serão repassados em coletiva de imprensa, na cidade de Caruaru, no Agreste do estado.

Glória do Goitá fica a 62 km do Recife e teve a rotina modificada depois que o município foi palco de crimes brutais que ganharam repercussão nacional. Há oito dias, policiais militares e civis, seguidos pela população, iniciaram uma verdadeira caçada a um homem que está sendo apontado como autor do assassinato de duas mulheres. Uma das vítimas, segundo a polícia, foi estuprada antes de ser morta.

Edson estava sendo procurado desde a manhã da segunda-feira (31) depois que familiares de Jailma Muniz da Silva encontraram o corpo da jovem de 19 anos no meio de uma mata. A reportagem tenta contato com a defesa de Edson e atualizará a reportagem assim que houver um posicionamento.

Jailma era moradora do Sítio Cueiras, na zona rural de Glória do Goitá, e foi estuprada e assassinada quando estava levando o café da manhã para a mãe e o irmão que trabalhavam na roça. Já na terça-feira (1), o corpo de Kauany Mayara Marques da Silva, de 18 anos, foi encontrado em estado de decomposição, dentro de um bueiro, também em Glória do Goitá. Kauany, que já havia mantido um relacionamento com Edson, estava desaparecida desde o sábado (29).