Suspeito de ameaçar e manter a própria mulher em cárcere privado é preso

Na residência do casal, os policiais encontraram armas, munições e carregador

Um homem, de 42 anos, suspeito de ameaçar e manter a própria esposa em cárcere privado foi preso pela Polícia Militar, em Araguacema, nesta segunda-feira (19).

A PM foi até o assentamento Tarumã, na zona rural da cidade, após receber informações de que uma mulher estava sendo vítima de violência. No local, a esposa do suspeito confirmou que tinha sido ameaçada de morte no dia anterior.

O homem foi preso em flagrante. Com ele, foram encontrados duas armas de fogo, sendo uma espingarda calibre 36 e uma garrucha calibre 32, cinco munições intactas, um carregador de espingarda e uma faca tipo peixeira.

O homem foi levado para a Central de Flagrantes de Paraíso do Tocantins e detido por posse irregular de arma de fogo e violência contra a mulher.