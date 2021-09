Suspeita de matar pai carbonizado diz ter se inspirado em filme

Segundo o ex-namorado da acusada, ela teria sido abusada sexualmente durante a adolescência e queria se vingar do pai

Acusada de assassinar o pai carbonizado no último dia 9, mulher afirmou ter se inspirado no filme “Doce Vingança”, onde a protagonista é vítima de estupro e mata seus abusadores. O crime ocorreu na Grande São Paulo.

Segundo o ex-namorado da acusada, ela teria sido abusada sexualmente durante a adolescência e queria se vingar do pai. De acordo com o jornal Folha de Vitória, a mulher teria ligado para o irmão dias antes do crime e comentado sobre o filme.

A mulher, buscando a vingança, teria convidado o idoso, que mora em uma casa de reabilitação, para fazer uma trilha, onde teria colocado fogo no pai. Um voluntário da casa teria estranhado a demora dos dois e ido atrás deles.

Ao ver as chamas, segundo a Polícia Militar, chamou os outros voluntários para apagar as chamas. A mulher já não estava mais no local.

A suspeita foi encontrada em Praia Grande, no Espírito Santo, onde vendia colares e amuletos. Ainda de acordo com a PM, ela se mudava constantemente e pretendia fugir para o nordeste no dia em que foi presa.