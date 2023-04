Surfista que agrediu americana já bateu em ex-namorada

Segundo a ex-namorada de JP Azevedo, surfista flagrado batendo em uma norte-americana, ele já foi preso por agredi-la

Depois de vir à tona o caso de João Paulo Azevedo, o surfista que agrediu uma norte-americana em Bali enquanto ambos ambos pegavam uma onda, a ex-namorada do atleta apareceu nas redes sociais para contar que já chegou a ir ao hospital após ser agredida por ele, postando uma foto de como ficou seu rosto.

“Hoje recebi notícias que me chocaram. Chocaram pela violência, pela violência contra a mulher, pela violência em um esporte que eu considero tão abençoado por Deus. Por que tamanha agressão? Por que tanta discórdia?”, escreveu Carolina Braga, a ex do surfista. “Eu namorei o João Paulo Azevedo em 2018 e 2019. Terminamos quando ele me agrediu fortemente. Fui parar em um hospital com traumatismo craniano. Fiquei com tanta vergonha de tudo e principalmente da minha filha, que tanto amo”.

“Acabei me isolando por quase três meses em uma pousada no Rio, ate saírem as marcas físicas. Mas as do coração… essas ainda duram. Muito difícil tudo isso.. até porque eu o amei… Hoje, depois de tais notícias, resolvi me pronunciar e me expor. Não sei se estou fazendo o certo. Me perdoe, filhinha, se você não gostar. Desejo mais paz no mundo”, concluiu a ex-namorada do surfista capixaba.

Ela disse também que deu queixa na polícia, e que JP chegou a ficar preso por um período.

Novas agressões

Diversos surfistas, entre eles JP Azevedo e a norte-americana Sara Taylor, surfavam em Bali, na Indonésia, na última quarta-feira (5). Segundo Sara, ela tentou pegar a mesma onda que outro surfista, um amigo do brasileiro, e acabaram se esbarrando. Depois disso, JP deu um soco na cabeça de Sara, ainda dentro do mar.

Já na areia da praia, as agressões continuaram. Depois que o vídeo dos socos viralizou, JP disse que ele foi editado, mas pediu desculpas e afirmou ter perdido a cabeça. Segundo ele, a mulher também teria o agredido.

“Inicialmente, eu gostaria de falar que estou profundamente arrependido e envergonhado por tudo o que aconteceu ontem. Eu acabei perdendo a cabeça, cometendo atitudes inadequadas, e estou muito arrependido. Porém, sem querer justificar a minha atitude, o vídeo postado pela menina foi editado e me coloca numa condição muito delicada”, afirmou o surfista capixaba, que vive na Indonésia desde 2019.