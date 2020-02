Suposto vídeo íntimo de ator de ‘Salve-se quem Puder’ viraliza nas redes sociais

PUBLICIDADE 

Um suposto vídeo íntimo do ator João Baldasserini, viralizou nas redes sociais na noite da última terça-feira (18). A informação foi dada pela colunista do site O Dia, Fábia Oliveira.

De acordo com a publicação, a colunista entrou em contato com a assessoria de imprensa do ator, mas foi informada a vida pessoal do artista será preservada.

João Baldasserini é um dos protagonistas da novela ‘Salve-se Quem Puder, além de participar de uma série no Warner Channel. O vídeo, que já teve seu link vazado, pode ser encontrado em diversas redes sociais.