Sorvete de ouro custa R$ 4,3 mil em Dubai

E ouro comestível 23 quilates não é o único ingrediente exclusivo do “sorvete de milhões”, há também açafrão iraniano e trufa italiana, além da massa ser feita com baunilha de Madagascar

Recentemente, alguns jogadores do Brasil se envolveram em uma polêmica ao provar um bife coberto por ouro que pode custar até R$ 9 mil reais. O momento aconteceu durante a Copa do Mundo, na churrascaria Nusr-Et, em Doha (Catar).

Em Dubai, em uma cafeteria chamada Scoopi Cafe, uma bola de sorvete de baunilha custa incríveis US$ 840, ou R$ 4.399 na cotação atual. A criação apelidada de ‘Black Diamond’ é servida em uma tigela da Versace e é considerada o sorvete mais caro do mundo.

E ouro comestível 23 quilates não é o único ingrediente exclusivo do “sorvete de milhões”, há também açafrão iraniano e trufa italiana, além da massa ser feita com baunilha de Madagascar. Tudo isso para compor uma sobremesa exclusiva para os clientes que têm coragem de gastar toda essa grana.

O doce se tornou um sucesso, por isso, a Scoopi Cafe também investiu em outras iguarias parecidas com essa: serve também café e hambúrguer com ouro comestível.

E caso você vá experimentar o doce e queira levar uma lembrança para casa, a tigela da Versace em que o sorvete é servido e a colher da mesma marca de grife podem ser guardados pelos clientes.

Apesar das criações elaboradas com ingredientes exclusivos, a cafeteria também vende produtos comuns com preços mais acessíveis, como cookies, cheesecakes, sorvetes (sem ouro), milkshakes, waffles, entre outros.

Um dos melhores centros gastronômicos do mundo



Dubai é uma cidade dos Emirados Árabes Unidos, conhecida pela ostentação, shoppings de luxo, arquitetura moderna e, também, por ser um dos melhores lugares do planeta para experiências gastronômicas. Além do Scoopi Cafe, há centenas de paradas exclusivas por lá, como o restaurante mais caro do mundo, o Sublimotion, onde um jantar não sai por menos de US$ 1.361 (mais de 7 mil reais) por pessoa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para quem tem bastante dinheiro e gosta de se aventurar pelo mundo da gastronomia, provando pratos novos, caros, exclusivos e diferentes, Dubai é o local ideal para visitar durante as férias.