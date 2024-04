Seis pessoas ficaram feridas após colisão entre duas ambulâncias em MT

No total seis pessoas ficaram feridas em consequência da colisão frontal entre duas ambulâncias, ocorrida na Rua Amambai, em Pedra Preta, a 243 km de Cuiabá, conforme informações da Polícia Civil. No momento do acidente, uma das ambulâncias estava transportando um paciente até o hospital municipal, enquanto a outra seguia para buscar uma pessoa que necessitava de atendimento médico.

Em comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde lamentou o ocorrido e afirmou que a prefeitura “lamenta profundamente o incidente e está providenciando todo o suporte necessário tanto ao paciente envolvido quanto aos motoristas das ambulâncias”.

Segundo o registro policial, uma das ambulâncias estava com a sirene ligada e, ao atravessar a placa de pare, colidiu com o outro veículo, atingindo também a calçada e capotando em seguida.

A polícia esclareceu que, antes da chegada ao local do acidente, três pacientes já haviam sido conduzidos ao hospital local por meio de uma terceira ambulância.