Temporais atingem Sul do país, e SP deve ter pancadas de chuva; veja previsão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Moradores do Sul do país devem se preparar para grandes volumes de chuva nesta semana, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

De acordo com informações do Climatempo, as fortes chuvas acontecem em decorrência da grande infiltração de umidade marítima somada a ventos quentes e úmidos que vem da região norte do país, além da intensificação de uma baixa pressão atmosféricas no extremo norte da Argentina e Paraguai.

Ainda segundo o Climatempo, há risco para alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Os locais que devem receber chuva mais forte são o centro, leste, sul e sudoeste do Rio Grande do Sul e o sul e o leste de Santa Catarina.

Para os gaúchos, o volume de chuva acumulado entre o último sábado (13) e a próxima segunda-feira (15) vai ser mais da metade da média de chuva para todo o mês de abril. Há locais que podem registrar a chuva esperada para um mês em três dias.

Em São Paulo, os próximos dias devem apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação, com chuvas isoladas no fim da tarde, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

Durante a semana, há a previsão de uma frente fria que passa pelo litoral paulista na metade da próxima semana, o que deve causar chuvas e queda de temperaturas do outono.

Nesta segunda-feira (15), a previsão é de sol entre nuvens e temperaturas em elevação na capital. Os termômetros devem registrar máxima de 29°C e mínima de 20°C. No final da tarde, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e pode provocar pancadas rápidas e isoladas de chuva.

Na terça (16), a previsão é de nebulosidade, com sol entre nuvens, que favorece a elevação das temperaturas. A temperatura oscila entre 21°C e 30°C. No fim da tarde, há previsão para pancadas de chuvas na capital paulista.